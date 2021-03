Εξαγριωμένοι παίκτες κυνηγούν για να δείρουν τον διαιτητή εν ώρα αγώνα (vid)

Ενα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε σε αγώνα τέταρτης κατηγορίας ποδοσφαίρου στη Βουλγαρία, καθώς διαιτητής αναγκάστηκε να σφυρίξει άρον άρον τη λήξη της αναμέτρησης, βλέποντας πως οι παίκτες είχαν εξαγριωθεί μαζί του και τον κυνηγούσαν στο γήπεδο για να τον δείρουν.

Ο ρέφερι πριν προβεί σε αυτή την ενέργεια, έδειξε την κίτρινη κάρτα σε έναν παίκτη για αντικανονικό μαρκάρισμα. Η απόφασή του όμως δεν βρήκε σύμφωνο τον ποδοσφαιριστή που την δέχθηκε, με αποτέλεσμα να προσπαθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα να τον χτυπήσει.

Ο διαιτητής αφού δέχθηκε μερικά χτυπήματα, τελικά φυγαδεύτηκε και πριν φύγει για τα αποδυτήρια σφύριξε και την ολοκλήρωση του αγώνα.

An unbelievable moment in the Bulgarian fourth tier

A match was abandoned after the referee was chased from the pitch by players and officials pic.twitter.com/6n4hZSzG2j

— Football Daily (@footballdaily) March 17, 2021