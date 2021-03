Oπαδοί της Αμπερντίν εφηύραν προπονητή και στοιχηματική εταιρεία τον θεώρησε αληθινό (pic)

Η Αμπερντίν μετρά μόλις μία νίκη στα εννέα τελευταία ματς, ενώ σε αυτό το διάστημα έχει σκοράρει μία φορά (!), με αποτέλεσμα η διοίκηση του συλλόγου να συμφωνήσει με τον Ντέ​ρεκ ΜακΊνες για την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

A few Aberdeen fans have created a fake Wikipedia profile under their friend's name - Ross Nicholson - and managed to get him sitting at 10/1 on SkyBet for next manager oddspic.twitter.com/mFL33bqp1k

— Andrew Maclean (@AndrewMaclean_) March 9, 2021