Η κυβέρνηση της Πολωνίας εξακολουθεί να έχει κλειδωμένο το «λουκέτο» στα γήπεδα της χώρας, παρά την σταδιακή άρση των μέτρων για τον κορονοϊό που έχει αρχίσει από τον Φεβρουάριο. Κι αυτό έχει προκαλέσει αγανάκτηση στις τάξεις των οπαδών, με χιλιάδες υποστηρικτές της Λέγκια Βαρσοβίας να κινητοποιούνται στους δρόμους έξω από το γήπεδο της ομάδας, για να διαμαρτυρηθούν κατά της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα που ισχύει τους τελευταίους μήνες.

Εκατοντάδες φίλοι της πρωταθλήτριας και πρωτοπόρου Πολωνίας έδωσαν δυναμικό παρών, δημιουργώντας ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα με καπνογόνα, λάβαρα και δεκάδες πανό υπέρ του ανοίγματος των γηπέδων, σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που ξεκίνησε εκτός σταδίου, την ώρα που μέσα αγωνιζόταν η ομάδα τους κόντρα στη Βάρτα Πόζναν.

Από την ειρηνική διαδήλωση δεν έλειψαν και μεμονωμένες συμπλοκές μεταξύ οπαδών, όπως φαίνεται και στο τέλος του παρακάτω βίντεο:

Hundreds of Legia Warsaw fans took to the streets in Poland to protest the ban on fans at football matches pic.twitter.com/l2SEH5A9ma

Legia fans outside their stadium during the match against Warta Poznań. The stadium is closed, fans are demanding the opening of stadiums in Poland. 13.03.2021

The whole video on @LegiaNet channel in Youtbe. https://t.co/ezXD3GsoBY pic.twitter.com/WJZdAOBXZQ

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) March 14, 2021