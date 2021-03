Σκόραρε εναντίον της πρώην ομάδας του και φώναξε προκλητικά μπροστά στον προπονητή που τον έδιωξε (pic & vid)

Στο παιχνίδι της Νιούπορτ Κάουντι εναντίον της Μορκάμπ, για την League Two, ο Έλισον σκόραρε κι έτρεξε πάνω στον προπονητή, Ντέρεκ Άνταμς, που καθόταν στον πάγκο των αντιπάλων και φώναξε στο πρόσωπο του.

Ο Κέβιν Έλισον αγωνιζόταν απέναντι στην παλιά του ομάδα, όταν ο προπονητής Ντέρεκ Άνταμς έκρινε πως δεν βοηθά την ομάδα και εισηγήθηκε την απομάκρυνσή του. Μάλιστα, η κόντρα τους είχε φτάσει μέχρι να τον βάζει να προπονείται μόνο τους, σε διαφορετικές ώρες από την υπόλοιπη ομάδα.

Ετσι, ο Έλισον όταν σκόραρε απέναντι στην παλιά του ομάδα δεν έχασε την ευκαιρία να πάρει «εκδίκηση» από τον προπονητή του.

Morecambe manager Derek Adams froze out Kevin Ellison and made him train on his own after 9 years of service at the club...

Today, Ellison scored for Newport in a 3-1 victory over Morecambe. He ran half the pitch to celebrate in front of Adams and gave him some verbals pic.twitter.com/brpAC3EnuV

— ODDSbible (@ODDSbible) March 13, 2021