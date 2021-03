Η «μαγεία» της πανδημίας και των επιπτώσεων που έχει προκαλέσει στο φετινό καλεντάρι, έχει ως συνέπεια να διεξαχθούν μέσα σε δύο ημέρες, δύο τελικοί διαδοχικών σεζόν της ίδιας διοργάνωσης! Αυτό συνέβη στην Αγγλία και τον θεσμό του «EFL Trophy», το τρόπαιο που διεκδικούν οι ομάδες της League One και της League Two (3η και 4η κατηγορία αντίστοιχα), με τη Σάλφορντ να κερδίζει τον τίτλο για τη σεζόν 2019-20, αλλά να πρέπει να παραδώσει τα σκήπτρα ένα 24ωρο αργότερα!

Ο λόγος για την ομάδα με έδρα την ομώνυμη πόλη του Μάντσεστερ, της οποίας ιδιοκτήτες είναι οι έξι παλαίμαχοι της Γιουνάιτεντ από την περίφημη «Τάξη του '92'': Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ράιαν Γκιγκς, Πολ Σκόουλς, Νίκι Μπατ, Γκάρι και Φιλ Νέβιλ (μαζί με τον ιδιοκτήτη της Βαλένθια, Πέτερ Λιμ).

Η Σάλφορντ, λοιπόν, νίκησε την κάτοχο του τίτλου, Πόρτσμουθ στα πέναλτι (2-4), στον τελικό που είχε αναβληθεί επ' αόριστον την άνοιξη του 2020 λόγω Covid-19 και η διοργανώτρια αρχή είχε τη... φαεινή ιδέα να «κολλήσει» τον εξ αναβολής τελικό με αυτόν της σεζόν 2020-21 σε συνεχόμενες ημέρες.

Έτσι, η χαρά του πρώτου τροπαίου στην ιστορία της Σάλφορντ θα κρατήσει μόνο μερικές ώρες, αφού μία εκ των Σάντερλαντ και Τρανμίρ (14/3) θα της «κλέψει» το στέμμα σε χρόνο-ρεκόρ.

@SalfordCityFC win the 2019-20 #EFLTrophy - their first trophy as a Football League club

Salford have won on both visits to Wembley

Manager Richie Wellens lifts the trophy for the 3rd time having done so twice as a player with Blackpool@PapaJohnsTrophy pic.twitter.com/1K5bTjgnHz

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 13, 2021