Η Σεντ Τζόνστον έγινε η πρώτη εκτός Σέλτικ που παίρνει τίτλο στη Σκωτία έπειτα από 1.744 ημέρες (vid)

Στο ποδόσφαιρο της Σκωτίας συνέβη την Κυριακή το απόγευμα κάτι ιστορικό. Χρειάστηκε να περάσουν 137 χρόνια ώστε η Σεντ Τζόνστον να κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο της. Εχοντας πριν μόνο ένα Κύπελλο από το 2014, η σκτωτσέζικη ομάδα επικράτησε 1-0 της Λίβινγκστον και έκανε δικό της το League Cup. Μάλιστα συνέβη κάτι εξίσου φοβερό. Εγινε η πρώτη ομάδα εδώ και 1.744 ημέρες που παίρνει τίτλο στη χώρα και δεν είναι η Σέλτικ. Οι Καθολικοί είχαν μετρήσει τέσσερα διαδοχικά τρεμπλ.

Ladies and Gentleman...

I present to you the 20/21 @Betfred League Cup Winners!#SJFC pic.twitter.com/e3ZdboIyVk

— St. Johnstone FC (@StJohnstone) February 28, 2021