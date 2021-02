Η Σάουθεντ αντιμετώπισε εκτός έδρας την Φόρεστ Γκριν και έφυγε από εκεί με το υπέρ της 3-1, σκοράροντας το τελευταίο γκολ με εκπληκτικό τρόπο.

Ο Φέργκιουσον, όχι μόνο κατάφερε να σταματήσει τις προϋποθέσεις αντεπίθεσης της Φόρεστ Γκριν κοντά στο χώρο του κέντρου, αλλά με τη μπάλα στο δεξί απλά γύρισε προς την εστία και εξαπέλυσε τον «κεραυνό» που κατέληξε στα δίχτυα!

Δείτε το τρομερό γκολ:

Meanwhile away from the Champions League, Southend defender Nathan Ferguson scored this tap in... pic.twitter.com/wFzNTula2m

— SPORTbible (@sportbible) February 24, 2021