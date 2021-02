Όχι της UEFA στο Ισραήλ για το Euro και αγώνες Champions League (pic)

Το απόγευμα της Τρίτης είχαμε αναφέρει πως το Ισραήλ έχοντας ως... όπλο τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού που προχωράει πιο γρήγορα από κάθε άλλη χώρα στον πλανήτη, ζήτησε από την UEFA να αναλάβει την διοργάνωση του Euro, αλλά και παιχνιδιών του Champions League. Η UEFA ωστόσο σύμφωνα με την Daily Mail έκανε αυτό που αναμενόταν, απάντησε δηλαδή αρνητικά στο συγκεκριμένο αίτημα του Ισραήλ.

UEFA turn down offer from Israel to host Euro 2020 games https://t.co/NdhVOxc408

— MailOnline Sport (@MailSport) February 16, 2021