Χάμιλτον: Απολύθηκε ο σπίκερ γιατί σχολίαζε την τουαλέτα που πήγε στο ημίχρονο! (vid)

Ο Μπόμπι Μπούλοκ εργάστηκε για την περιγραφή της αναμέτρησης με την Ρος Κάουντι που ολοκληρώθηκε με ήττα (2-1) για την Χάμιλτον και στο ημίχρονο του αγώνα τον είχε καλέσει η... φύση.

Μόλις επέστρεψε στη θέση του για την περιγραφή του δευτέρου μέρους, άρχισε μαζί με τον Τόνι Χάγκερτι που είχε αναλάβει τον σχολιασμό, να περιγράφουν τι συνέβη στην τουαλέτα και να γελούν, πράγμα που δεν άρεσε καθόλου στους ανθρώπους του κλαμπ!

Ασφαλώς, ο Μπόμπι Μπούλοκ αποτέλεσε παρελθόν, αλλά το βίντεο με τη στιγμή της... ιδιαίτερης περιγραφής του έγινε viral!

"I went away for a jobby at half time."

"Had to squeeze quite a bit".

Scottish football commentary is undefeated. Sadly, this Hamilton commentator got sacked. I'd tune in again. pic.twitter.com/QwmBe8Aa2Y

— Euan McTear (@emctear) February 4, 2021