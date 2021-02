Αφού έβαλαν τη φαντασία τους να «οργιάσει» για την απόκτηση του Χρήστου Δώνη με «θεϊκό» βίντεο, οι άνθρωποι της Φένλο δεν χρειάστηκαν παρά να προσθέσουν μία σκηνή για χάρη του Τάσου Δώνη.

Ο Έλληνας επιθετικός ανήκει κι επίσημα στον ολλανδικό σύλλογο ως δανεικός από τη Ρεμς, έγινε το τρίτο μέλος της ελληνικής παροικίας που άρχισε με τον... ορίτζιναλ «Θεό», Γιώργο Γιακουμάκη και ανακοινώθηκε ως ο πραγματικός Ά-Δωνις με βάση το αρχικό βίντεο. Σε αυτό, εμφανίζεται, πλέον, ξαφνικά ο Τάσος και σταματά τον αδερφό του, λέγοντας:

«Όχι αδερφέ μου, μπερδεύτηκες. They need the real Adonis»!