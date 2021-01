Ντιόγο Κασιμίρο: Σταματάει προσωρινά το ποδόσφαιρο λόγω λεμφώματος!

Ο νεαρός δεξιός οπισθοφύλακας που βρίσκεται στη δεύτερη ομάδα της Μπράγκα, ενημερώθηκε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας και τη διαδικασία που θα πρέπει ν' ακολουθήσει, αποφασίζοντας ασφαλώς να σταματήσει το ποδόσφαιρο μέχρι νεοτέρας για να βγει νικητής στην περιπέτεια στην οποία τον έβαλε η ζωή...

Η Μπράγκα έχει ανακοινώσει πως θα βρίσκεται στο πλευρό του και θα τον στηρίξει με κάθε τρόπο σε ό,τι χρειαστεί...

Ο Κασιμίρο ξεκίνησε από την Oliveirense προτού μεταπηδήσει στα τμήματα υποδομής της Πόρτο.

Εκεί έμεινε μέχρι και το τμήμα κ-19, πήγε στην Freamunde, ενώ, στην Μπράγκα ανήκει από το καλοκαίρι του 2018.

Diogo Casimiro, who plays for Braga B, will take a break from football due to a lymphatic problem.

Wishing him a speedy recovery . https://t.co/0IMdoinHra

— Liga NOS (EN) (@LigaPTinEN) January 3, 2021