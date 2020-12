Σκωτία: Όταν οι οπαδοί στις εξέδρες είχαν την πιο... Χριστουγεννιάτικη διαμάχη (vid)

Πάει πολύς καιρός πλέον από τη στιγμή που είχαμε δει γεμάτες εξέδρες στα γήπεδα και αυτές οι εικόνες που επανήλθαν στο προσκήνιο από το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο κάνουν όλους μας να περιμένουμε πως και πως τη στιγμή που ο κόσμος θα μπορεί ελεύθερα πλέον, με ασφάλεια και δίχως φόβους, να γεμίσει ένα γήπεδο.

Οι φίλοι των Σεντ Μίρεν και Νταντί Γιουνάιτεντ, είχαν μπει στο... κλίμα των ημερών όταν είχε χιονίσει και επιδόθηκαν σε μια «μονομαχία» με χιονόμπαλες!

Τέτοιες... κόντρες οπαδών, ας βλέπουμε κάθε φορά!

Throwback to when St Mirren and Dundee United fans had a snowball fight in the stands pic.twitter.com/UFwahponKw

— The Sun Football (@TheSunFootball) December 26, 2020