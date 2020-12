Μπράντφορντ: Υποψήφιο γκολ για Puskas Award από την LeagueTwo Αγγλίας! (vid)

Η Μπράντφορντ, το βράδυ της Τρίτης πέρασε με το υπέρ της 2-1 από την έδρα της Γκρίμσμπι στην LeagueTwo Αγγλίας, με τα τέρματα της ομάδας του Τρούμαν να είναι εντυπωσιακά.

Όσο κι αν ο Σάτον με την λόμπα προσπάθησε να κλέψει τη δόξα του Νόβακ, ο τελευταίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με το κοντρόλ με το στήθος και το ανάποδο βολέ!

Δείτε και τα δυο τρομερά γκολ της Μπράντφορντ:

No Bradford player has ever won the Puskas award but Lee Novak's overhead kick might be a contender in 2021!

And their second of the night from Levi Sutton wasn't bad either...@officialbantams @5UTT0N @bantamsbanter pic.twitter.com/BNwGPH4YdL

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) December 23, 2020