Σουηδία: Η ΑΪΚ έπαιζε με δεύτερη μπάλα για να κόψει την αντεπίθεση! (vid)

Η ομάδα της Στοκχόλμης είχε κερδίσει ένα κόρνερ, όμως από την εκτέλεσή του, οι αντίπαλοι πήραν τη μπάλα με υπόδειξη του ρέφερι για ελεύθερο κι όχι κόρνερ και ξεχύθηκαν στην αντεπίθεση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και με το σκορ στο ισόπαλο 2-2.

Οι παίκτες της ΑΪΚ έχοντας κρατήσει τη... δική τους μπάλα άρχισαν να παίζουν και να την πετούν προς το σημείο που εξελισσόταν κανονικά το ματς και πλησίαζαν με απειλητική διάθεση οι ποδοσφαιριστές της Έλφσμποργκ στην περιοχή!

Τελικά κατάφεραν να σταματήσουν τη φάση...

This might be the best thing you see all week.

It's the 93rd minute. AIK are drawing 2–2 against Elfsborg, who are on the counter, bearing down on their goal. So the AIK players take matters into their own hands... pic.twitter.com/VRZn7qWoaw

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) December 7, 2020