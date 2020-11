Εθνικό black-out στη Μάλτα, τη στιγμή εκτέλεσης πέναλτι σε ματς 1ης κατηγορίας! (vid)

Ποδοσφαιρικός αγώνας με σασπένς κινηματογραφικής ταινίας ήταν αυτός ανάμεσα στη Σεντ Άντριους και τη Μάρσα, για την 1η κατηγορία της Μάλτας.

Στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης και με το σκορ 2-0 υπέρ τους, οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει πέναλτι κι ένας παίκτης τους είναι πανέτοιμος να το εκτελέσει. Ωστόσο, όσο απίθανο ή… επιτηδευμένο κι αν φαίνεται, πάνω στη στιγμή που εκείνος σουτάρει από την άσπρη βούλα, ξαφνικά πέφτει «μαύρο» σε όλο το γήπεδο, στο πιο συγχρονισμένο black-out που θα μπορούσε να συμβεί και που κράτησε σε αγωνία παίκτες, σταφ και οπαδούς για το αν η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Το πιο «τρελό», βέβαια, της υπόθεσης είναι πως το black-out ήταν εθνικής εμβέλειας και κράτησε μία ώρα, γεγονός που οδήγησε στην διακοπή του αγώνα. Το ματς βάσει κανονισμών πρόκειται να αρχίσει ξανά από το 62ο λεπτό, όποτε και σταμάτησε σε πρώτο χρόνο.

A national powercut happened in Malta last night. Talk about the biggest cliffhanger in football history... pic.twitter.com/jfInJ10i67

— Jack Kenmare (@jackkenmare_) November 29, 2020