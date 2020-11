Η είδηση ότι ο Τζολεόν Λέσκοτ επέστρεψε στην ενεργό δράση στα 38 του, για λογαριασμό της ισπανικής Ρασίνγκ Μούρθια που παίζει στην 4η κατηγορία, έδειξε ότι… κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Κι όπως φαίνεται, οι δύο πλευρές συμφώνησαν με εντελώς διαφορετικές βλέψεις στο μυαλό τους.

Ο άλλοτε αμυντικός των Μάντσεστερ Σίτι, Έβερτον, Άστον Βίλα, εθνικής Αγγλίας, που πέρασε και για μια σεζόν από την ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο ενός αγώνα, ωστόσο, οι απόψεις διίστανται για το αν πρόκειται για επίσημο ή ανεπίσημο ματς.

Συγκεκριμένα, τα αγγλικά media αναφέρουν ότι ο νυν βοηθός προπονητή των Πολιτών συμφώνησε να παίξει σε φιλικό της Μούρθια, ενώ ο σύλλογος έχει προαναγγείλει ότι θα κάνει ντεμπούτο στο ματς Κυπέλλου κόντρα στη Λεβάντε, στις 16 Δεκεμβρίου.

Το πιο… ύποπτο από όλα για τη σύγχυση που επικρατεί, είναι ότι στην ανακοίνωσή τους, οι ιθύνοντες της Μούρθια κάνουν λόγο για επίσημη παρουσίαση του Λέσκοτ το προσεχές διάστημα, αλλά και για επόμενες μεταγραφικές «βόμβες» με διάσημα ονόματα, γεγονός που φανερώνει ότι υπολογίζουν στον βετεράνο αμυντικό για παραπάνω από ένα παιχνίδι!

That Lescott news is a weird one, eh? It might be even weirder: it would be a one-off game for Murcia, although there appears to have been a bit of confusion as the initial offer appeared to be an exhibition game, not a Copa del Rey game https://t.co/H0BhwWyNQc

— Sam Lee (@SamLee) November 27, 2020