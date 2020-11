Δύσκολα υπάρχει κανείς που θα πει ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν άξιζε τη Χρυσή Μπάλα για το 2020. Ο Πολωνός σταρ σήκωσε κάθε διαθέσιμη κούπα με τη Μπάγερν Μονάχου, έκανε ρεκόρ παραγωγικότητας στη Bundesliga, χρίστηκε πρώτος σκόρερ στο Champions League και γενικά ήταν καταπληκτικός, παίρνοντας δικαιωματικά τον τίτλο του πρώτου φαβορί για την κορυφαία ατομική επίδοση. Ωστόσο, πριν τελειώσει η περασμένη περίοδος, το «France Football» ανακοίνωσε ότι ματαιώνει τη βράβευση για το 2020, αδικώντας αυτόματα τον Πολωνό σταρ και τη μυθική σεζόν του. Ευτυχώς, όμως, υπάρχουν οι φανατικοί συμπατριώτες υποστηρικτές του, οι οποίοι δεν τον άφησαν με άδεια χέρια.

Κατά τη διάρκεια του παραθύρου των εθνικών ομάδων, ο Λέβα έλαβε ένα υπέροχο δώρο στα αποδυτήρια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος: μια ρέπλικα της Χρυσής Μπάλας, αρκετά αληθοφανή και συμβολική για να κάνει τον 32χρονο στράικερ να ενθουσιαστεί. Ποιος ξέρει, ίσως καταφέρει να κρατήσει στα χέρια του και την αυθεντική το 2021, αν όλα κυλήσουν ομαλά και ο ίδιος επαναλάβει τα κατορθώματά του.

Another for Lewandowski's collection.

Poland fans gifted their striker a replica Ballon d'Or over the international break

