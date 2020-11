«Φλεγόμενη» ατμόσφαιρα των οπαδών της Γεωργίας, για το ματς πρόκρισης στο Euro (pic)

Η Γεωργία διεκδικεί την παρθενική της πρόκριση στα τελικά του Euro και για αυτό οι οπαδοί της βρίσκονται στις... επάλξεις.

Λίγη ώρα πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του πρώτου τελικού των play-offs που θα συμπληρώσουν το παζλ της επερχόμενης διοργάνωσης, οι φίλοι του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος του Βλάντιμιρ Βάις μετέτρεψαν σε «φλεγόμενη» την ατμόσφαιρα στους δρόμους της Τιφλίδας, διψώντας για τη νίκη κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία που θα τους δώσει το «χρυσό» εισιτήριο για τον 3ο όμιλο με Ολλανδία, Ουκρανία και Αυστρία.

Georgia and North Macedonia meet today with a first-ever trip to the European Championships on the line.

The fans are ready pic.twitter.com/ypGszI4dYg

