Ρωσία: Πάτησε εν ψυχρώ τον αντίπαλό του και αποβλήθηκε! (vid)

Η Ντιναμό πήρε την μεγάλη νίκη με σκορ 2-1 έχοντας ολοκληρώσει το ματς με δύο περισσότερους ποδοσφαιριστές, αφού στο τελευταίο ημίωρο η Τάμποφ είχε χάσει με κόκκινες κάρτες τους Κίλιν και Τετρασβίλι.

Ο τελευταίος, όταν... άναψαν τα αίματα κι άρχισαν τα επικίνδυνα μαρκαρίσματα, πήγε να πάρει εκδίκηση από αντίπαλο που λίγο έλειψε να τον τραυματίσει σοβαρά.

Καθώς εκείνος ήταν στο έδαφος, ο μέσος της Τάμποφ πάτησε πάνω στο πόδι του εν ψυχρώ και φυσικά αποβλήθηκε...

This is why Tambov defender Guram Tetrashvili was sent off for violent conduct yesterday; a deranged act.

As many have said, he deserves a lengthy suspension, certainly more than the regular two games. pic.twitter.com/pjTwSKoDYR

— Russian Football News (@RusFootballNews) November 2, 2020