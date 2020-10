Γεμάτη εκπλήξεις είναι η νέα ποδοσφαιρική σεζόν στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Έχοντας διανύσει τον πρώτο αναγνωριστικό μήνα της περιόδου, το τοπίο σε Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A και Ligue 1 δεν θυμίζει την τελική κατάταξη της περσινής κούρσας, με τις τέσσερις από τις πέντε ομάδες που προπορεύονται να μην είναι οι ομάδες που υπερασπίζονται τον τίτλο τους.

of the table right now:

Everton

Lille

AC Milan

Real Sociedad

RB Leipzig

4 of these 5 aren't even playing Champions League football this year pic.twitter.com/JZRot85bnS

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) October 19, 2020