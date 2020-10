Ιστορικό παράσημο κέρδισε ο Έντι Νκέτια με την Κ-21 της Αγγλίας, μένοντας μόνος στην απόλυτη κορυφή των all-time σκόρερ.

Ο φορ της Άρσεναλ μετρούσε 13 γκολ με τις Ελπίδες και μοιραζόταν την πρωτιά με τον θρυλικό Άλαν Σίρερ και τον άλλοτε στράικερ των Έβερτον και Άρσεναλ, Φράνσις Τζέφερς. Ωστόσο, με το γκολ που πέτυχε στη νίκη επί της Τουρκίας στο 88ο λεπτό (2-1), εξασφαλίζοντας το τρίποντο που έδωσε την πρόκριση στα τελικά του Euro 2021, ο 21χρονος τους άφησε όλους πίσω του, φτάνοντας τα 14 γκολ σε 12 συμμετοχές.

