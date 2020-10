Σκωτία: Έκλεισαν οι παμπ και οι οπαδοί είδαν τα πέναλτι... απ' έξω! (vid)

Οι Σκωτσέζοι του Άντι Ρόμπερτον χρειάστηκαν τη διαδικασία από την άσπρη βούλα για να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ισραηλινών και πλέον να βρίσκονται ένα 90λεπτο μακριά από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020 που θα διεξαχθεί... το επόμενο καλοκαίρι λόγω της αναβολής που πήρε εξαιτίας του κορονοϊού.

Το ματς πήγε στα πέναλτι, οι μπαμπ έκλεισαν λόγω των κανονισμών για την πανδημία και οι οπαδοί έμειναν έξω από την πόρτα να συνεχίζουν να παρακολουθούν συγκεντρωμένοι, για να πανηγυρίσουν την πρόκριση!

When the pubs close at 10 but there’s a penalty shoot out.... pic.twitter.com/OoZbduuZey

— Nico’s Cafe Bar (@NicosBarGlasgow) October 9, 2020