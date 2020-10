Ο Ρονάλντο τα έβαλε με τον διαιτητή γιατί σφύριξε νωρίτερα την λήξη του ημιχρόνου (vid)

Ο Πορτογάλος σταρ, ήθελε πάση θυσία να πετύχει ένα γκολ κόντρα στην Ισπανία, προκειμένου να χαρίσει στην ομάδά του τη νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο, είχε αρκετές φάσεις για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά μάταια.

Εκτός αυτού, ο ρέφερι της αναμέτρησης, Πάολο Βαλερί, όχι μόνο δεν έδειξε πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα παιχτούν αλλά σφύριξε νωρίτερα από τα 45 λεπτά, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ο Κριστιάνο απόρησε για την συγκεκριμένη απόφαση του 42χρονου διαιτητή και κατευθύνθηκε αμέσως προς το μέρος του, για να διαμαρτυρηθεί.

Παρ' όλα αυτά, ο ρέφερι ήταν ανένδοτος, δείχνοντας στον «CR7» τον δρόμο προς τα αποδυτήρια...

Cristiano Ronaldo furious with the referee that he had finished the first half of the before the 45 minutes.

This man is something else. Unreal. pic.twitter.com/0yJFBRbu1Y

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) October 7, 2020