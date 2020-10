Το εγχείρημα που ανέλαβε το France Football, να αντικαταστήσει για φέτος τη Χρυσή Μπάλα που δεν θα απονεμηθεί με την ψηφοφορία της «Χρυσής 11άδας» στην ιστορία του ποδοσφαίρου, συνάντησε πολλές αντιδράσεις ως προς την απουσία του Ντάνι Άλβες από τη δεκάδα των δεξιών μπακ.

Ο Βραζιλιάνος «Μίδας» της Σάο Πάουλο, ο οποίος είναι ο ρέκορντμαν τροπαίων στην ιστορία με 39 κούπες και είναι μακράν ο κορυφαίος στη θέση του για τον 21ο αιώνα έμεινε εκτός της λίστας, στην οποία συμπεριλήφθηαν αντ΄ αυτού οι Μπέργκομι, Καφού, Κάρλος Αλμπέρτο, Τζάλμα Σάντος, Τζεντίλε, Καλτς, Λαμ, Σουρμπίρ, Τιράμ και Φογκτς.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε διαμαρτυρίες στο twitter για το πώς ξεχάστηκε έτσι ένας εκ των κορυφαίων σύγχρονων αμυντικών και ο άλλοτε παίκτης των Μπαρτσελόνα, Σεβίλλης, Γιουβέντους και Παρί Σεν Ζερμέν πήρε επίσημα θέση, δείχνοντας ότι δεν τον πείραξε ιδιαίτερα αυτή η παράλειψη.

«Οι ατομικοί τίτλοι δημιουργούν εγωιστές. Δεν με πειράζει που δεν βρίσκομαι σε αυτή τη λίστα, δεν ζω για αυτό. Η κληρονομιά μου είναι μόνο να εμπνέω ανθρώπους να κυνηγούν τα όνειρά τους».

Títulos individuales inspira creación de personas egoístas..... no me molesta nada no esta en listas individuales, no vivo para eso!

Mi legado es solo inspirar personas a soñar sus sueños!! #gracias https://t.co/ygiddQOnUF

— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) October 7, 2020