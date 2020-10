Αστυνομικοί ξυλοκοπούν άγρια οπαδούς στο μετρό του Βουκουρεστίου! (vid)

Η βία νικάει, δυστυχώς, και τον κορονοϊό. Στο παρακάτω βίντεο από το μετρό του Βουκουρεστίου, αστυνομικοί τραβούν έξω από συρμό οπαδούς σαν να είναι... πούπουλα και τους ξυλοκοπούν για να τους «βάλουν μυαλό».

Τα θλιβερά επεισόδια έλαβαν χώρα στο περιθώριο του αγώνα της τρίτης κατηγορίας μεταξύ της Ντινάμο Β και της Στεάουα, η οποία έχει κερδίσει δικαστικά το δικαίωμα να ονομάζεται έτσι, αν και η «πραγματική» συμμετέχει κανονικά στην πρώτη κατηγορία, έστω και με ονομασία FCSB.

BREAKING: Fights between Dinamo, Steaua ultras and geandarmes at the metro in Bucharest minutes ago! Dinamo 2 vs Steaua game today in the 3rd tier! pic.twitter.com/uCeE5ZSYeL

— Emanuel Roşu (@Emishor) October 2, 2020