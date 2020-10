Ο άλλοτε κόουτς των Λεβαδειακού και Πανιώνιου και νυν αθλητικός διευθυντής της Φόρεστ, έχει συλληφθεί ως ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με γαλλικά ρεπορτάζ να κάνουν λόγο ακόμα και για εμπλοκή του με ναρκωτικά, παράνομο εμπόριο όπλων και σωματεμπορία!

Από τις αρχές της εβδομάδας έχουν συλληφθεί περισσότερα από 20 άτομα στη Μασσαλία για τη συγκεκριμένη υπόθεση...

Nottingham Forest Sporting Director José Anigo has been placed into police custody in Marseille, suspected of "participation in a criminal organisation with a view to committing a crime" and " extortion." More follows. (LaP)

