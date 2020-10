Ζέσους σε Ντίας για τη Σίτι: «Πηγαίνεις σε μια ομάδα που απλά... έχει λεφτά»

Ο αρχηγός της ομάδας της Λισαβόνας γίνεται κάτοικος Μάντσεστερ έναντι 71 εκατομμυρίων ευρώ, για ν' αποτελέσει ακόμα έναν αμυντικό της εποχής του Γκουαρδιόλα στη Σίτι, με τον Καταλανό κόουτς να έχει διαθέσει πλέον 410 εκατομμύρια για την ενίσχυση των μετόπισθεν της ομάδας του!

Στην Μπενφίκα αποχαιρέτησαν μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα τον Ντίας, με τον Ζόρζε Ζέσους να του αναφέρει πως: «Πηγαίνεις σε μια ομάδα που στο μοναδικό που είναι μεγαλύτερη από εμάς, είναι το οικονομικό κομμάτι...».

Ο Ρούμπεν Ντίας έχει γνωρίσει μονάχα το κλαμπ της Λισαβόνας στην καριέρα του αφού ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου και πλέον κάνει το μεγάλο βήμα στην λαμπερή Premier League. Μάλιστα, στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Μπενφίκα στη νίκη (2-0) επί της Μορεϊρένσε, σκόραρε...

