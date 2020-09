Ο Φούντας σκόραρε ξανά και έγραψε ιστορία για τη Ραπίντ Βιέννης (vid)

Δύο μέρες νωρίτερα γερμανικά ρεπορτάζ τον τοποθετούσαν στο στόχαστρο τη Στουτγκάρδης. Ο Ταξιάρχης Φούντας εντυπωσιάζει από πέρσι στην Αυστρία και φέτος έχει ξεκινήσει με την ίδια αποτελεσματικότητα. Ο Ελληνας επιθετικός σκόραρε στην εκτός έδρας νίκη της Ραπίντ Βιέννης (1-2) κόντρα στην πρώην ομάδα του, Σεντ Πόλτεν.

18 - Taxiarchis Fountas scored in 18 of his first 30 games in the Austrian Bundesliga for @skrapid. Only Zoran Stojadinovic managed to score in as many of his first 30 games for Rapid. Accurate.

— OptaFranz (@OptaFranz) September 26, 2020