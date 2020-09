Χωρίς 800 φιλάθλους της η Μπάγερν στο Super Cup

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα διεξαχθεί με την παρουσία φιλάθλων κι από τις δύο ομάδες καθώς η Puskas Arena αναμένεται να γεμίσει στο 30% της χωρητικότητάς της, έχοντας 67.000 θέσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Bild», 800 οπαδοί της Μπάγερν έχουν ακυρώσει το ταξίδι τους στην Ουγγαρία καθώς ο​ πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Σόντερ, δήλωσε ότι οι κανόνες καραντίνας θα γίνουν πιο αυστηροί το προσεχές διάστημα.

Πράγμα που σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες ενδέχεται να τεθούν σε καραντίνα κατά την επιστροφή τους στη χώρα από την Βουδαπέστη.

800 Bayern fans have so far cancelled their trip to Budapest for the Super Cup after Bavarian governor Markus Söder said quarantine rules will be tightened, meaning traveling fans could face mandatory self-isolation periods upon their return [Bild]

