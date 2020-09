Ο Σιρόκοβ κινδυνεύει να περάσει από δίκη για απόπειρα δολοφονίας μετά τη βάναυση επίθεση σε διαιτητή (vid)

Το προφίλ του άλλοτε αρχηγού της εθνικής Ρωσίας και της Ζενίτ, Ρόμαν Σιρόκοβ έχει «αμαυρωθεί» ανεπανόρθωτα μετά την βάναυση επίθεσή του σε διαιτητή ερασιτεχνικού ματς, αφού εκείνος του έδειξε κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, δεν φαίνεται πως θα τη γλιτώσει τόσο... φθηνά.

Οι δικηγόροι του ρέφερι Νικίτα Νταντσένκοβ, ο οποίος είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον βετεράνο μέσο και πέρασε 3 εβδομάδες στο νοσοκομείο, θεωρούν πως η αρχική κατηγορία για πρόκληση σωματικής βλάβης με πρόθεση είναι πολύ ελαφριά ποινή για τον Σιρόκοβ και ζητούν να του απαγγελθεί η κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας!

Μετά το επίμαχο συμβάν στις 11 του περασμένου Αυγούστου, ο Σιρόκοβ έχασε τη θέση του από σχολιαστής καναλιού της ρωσικής τηλεόρασης, έστω κι αν ζήτησε δημόσια συγγνώμη προς όλους για την «εγκληματική» και απαράδεκτη συμπεριφορά του.

Prosecutors for referee attacked by ex-Russia captain Roman Shirokov will seek to try him for ATTEMPTED MURDER

Official Nikita Danchenkov spent 3 weeks in hospital after being punched to the ground & kicked in the head by Shirokov in a charity game.pic.twitter.com/kKie4Alk8H

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) September 15, 2020