Γκρίμσμπι: Έγραψε ιστορία με συμμετοχή και γκολ ο 15χρονος Μπόιντ! (vid)

Ο μικρός, το βράδυ της περασμένης Τρίτης έζησε ένα κάτι απίστευτο και το πρωί της Τετάρτης πήγε κανονικά στο σχολείο του, γνωρίζοντας όμως πως έκανε ένα αρκετά καλό βήμα στην προσπάθειά του να εκπληρώσει το μεγαλύτερο όνειρό του και να καταφέρει να προκαλέσει αντίκτυπο στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Στο ματς της Γκρίμσμπι απέναντι στη Χάρογκεϊτ για το LeagueTrophy, ο Λούις Μπόιντ πέρασε με αλλαγή στο ματς και έγινε ο νεαρότερος που έχει αγωνιστεί ποτέ για την ομάδα του σε ηλικία 15 ετών και 324 ημερών, ενώ, 8 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο σκόραρε για να γίνει και ο νεαρότερος που βρίσκει δίχτυα για τους Mariners!

Last night Louis Boyd, aged 15 came off the bench to be Grimsby Town's youngest ever player..

8 minutes later he became Grimsby Town's youngest EVER goalscorer.

Wow!

@EFL_Trophy_ pic.twitter.com/49Lv7dbF0o

— Footy Accumulators (@FootyAccums) September 9, 2020