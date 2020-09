Ο 23χρονος μέσος λίγη ώρα μετά την ήττα (1-0) των «οράνιε» από τη «σκουάντρα ατζούρα», βρήκε κόσμο να τον περιμένει έξω από το γήπεδο όπου διεξήχθη το παιχνίδι.

Ήταν φίλοι του Άγιαξ που ήθελαν να τον αποχαιρετήσουν λόγω του ότι δεν είχαν την ευκαιρία να το κάνουν στο γήπεδο, με την Eredivisie να έχει διακοπεί από νωρίς λόγω της έξαρσης του κορονοϊού πριν από αρκετούς μήνες.

Ο Φαν ντε Μπεεκ το απόλαυσε και του είπε ότι θα τους κρατάει στην καρδιά του όσο θα παίζει στην Premier League με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

More photos: A group of Ajax fans showed up to surprise Donny van de Beek after he left the Johan Cruyff Arena last night

Class @AFCAjax #MUFC pic.twitter.com/DhAukAvHGz

— United Zone (@ManUnitedZone_) September 8, 2020