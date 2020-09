Άγιαξ: Έμειναν πέντε από τους 11 του ημιτελικού με την Τότεναμ... (pic)

Είναι μόλις έναν χρόνο και λίγους μήνες νωρίτερα. Κι όμως, ο Αίαντας έχει χάσει μεγάλο κομμάτι των παικτών που πρωταγωνίστησαν και οδήγησαν την ομάδα στο νταμπλ του 2019 και φυσικά στην ευρωπαϊκή διάκριση της πορείας μέχρι και τα ημιτελικά του Champions League.

Στον επαναληπτικό ημιτελικό με την Τότεναμ στο Άμστερνταμ, εκεί όπου ο Λούκας Μόουρα γύρισε όλο το ματς μόνος του και τα «σπιρούνια» με γκολ στην εκπνοή πέρασαν στον μεγάλο τελικό της Μαδρίτης, ο Άγιαξ είχε στην 11άδα τους:

Ονάνα, Μαζράουϊ, Ντε Λιχτ, Μπλιντ, Ταλιαφίκο, Σένε, Ντε Γιόνγκ, Ζίγιεχ, Φαν ντε Μπεεκ, Τάντιτς και Ντόλμπεργκ.

Εξ αυτών, οι 6 αποχώρησαν και έχουν απομείνει μονάχα οι Ονάνα, Μπλιντ, Τάντιτς, Μαζράουϊ και Ταλιαφίκο. Και πολύ σύντομα ίσως να είναι ακόμα λιγότεροι οι εναπομείναντες...

Only five players who started Ajax’s 2018/19 UCL semi-final are left pic.twitter.com/CZPxQsMWj3

