Ο 39χρονος Πατρίς Εβρά επέστρεψε στα γήπεδα για ομάδα 11ης κατηγορίας στην Αγγλία (vid)

Το 2019, ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας. Βέβαια, αυτή συνδέθηκε κυρίως με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην οποία πέρασε τα περισσότερα χρόνια της παρουσίας του στο ποδόσφαιρο και πανηγύρισε τους περισσότερους τίτλους.

Είχε πέντε πρωταθλήματα Premier League, 4 Comunity Shield, 3 League Cup, φυσικά ήταν στέλεχος των «κόκκινων διαβόλων» όταν αναρριχήθηκαν στην κορυφή της Ευρώπης το 2008 στον αγγλικό τελικό της Μόσχας και πανηγύρισε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ενα χρόνο μετά, ο 39χρονος Εβρά, επέστρεψε στα γήπεδα και αποφάσισε να παίξει σε αγώνα για την 11η κατηγορία της Αγγλίας, με τη φανέλα της Brentham FC. Η ομάδα του βέβαια, δεν τα κατάφερε καθώς γνώρισε την ήττα με 3-2 από την North Greenford United.

Μάλιστα, ο άλλοτε διεθνής μπακ, ανέρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ένα βίντεο, το οποίο είχε ως λεζάντα: «Σας ευχαριστώ που με αφήσατε να παίξω παιδιά. Πολύ καλή μέρα. Μην ανησυχείς Γκιγκ. Τίμησα τον αριθμό σου (#11) όσο καλύτερα μπορούσα».

Thanks for letting me playing with you guys .. such a good day , don’t worry Giggsy I honored your number the best I could https://t.co/ivADOujJTn

— Patrice Evra (@Evra) August 30, 2020