Ο Ολλανδός εξτρέμ με την απίστευτη κίνηση κατά την οποία «κόβει» απότομα τη μπάλα στο αριστερό και σκοράρει δίχως να μπορεί να τον σταματήσει κανείς παρά το γεγονός πως ξέρουν όλοι τι ακριβώς θα κάνει, μπήκε ξανά στο γήπεδο για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση της απόσυρσής του.

Πιο συγκεκριμένα, πέρασαν 456 ημέρες από τότε που αποχαιρέτησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τελικά φέτος επέστρεψε απαντώντας θετικά στο κάλεσμα της αγαπημένης του Χρόνινγκεν, με την οποία υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο, με το κλαμπ να ζητάει τη βοήθειά του.

Ο Ρόμπεν, ξεκίνησε στο φιλικό παιχνίδι με την Almere City, το μεσημέρι του Σαββάτου και εννοείται πως πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού...

Arjen Robben is back! He is in the starting lineup of FC Groningen for their friendly against Almere City this afternoon

[@fcgroningen] pic.twitter.com/jrZazeHOlz

