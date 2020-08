Τελικός… πρωταθλήματος αναμένεται να διεξαχθεί στη ρουμανική Λίγκα, ανάμεσα στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και την υπερασπιζόμενη τον τίτλο, Κλουζ.

Οι περσινοί πρωταθλητές προελαύνουν στο +2 από την ομάδα του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Ούρος Τσόσιτς και στο μεταξύ τους ραντεβού στην έδρα της τελευταίας (3/8, 20:30) θα ξεκαθαριζόταν η υπόθεση τίτλου, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε.

Ωστόσο, με ξαφνική απόφαση της διοργανώτριας αρχής, το μεταξύ τους ντέρμπι θα σηματοδοτήσει και το τέλος στη σεζόν, παίρνοντας τη μορφή τελικού, με παράταση και πέναλτι αν χρειαστεί!

Ο λόγος είναι η προθεσμία που έχει δώσει η UEFA στις Ομοσπονδίες να δηλώσουν μέχρι τις 3 Αυγούστου τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στα ευρωπαϊκά Κύπελλα της ερχόμενης περιόδου και την οποία αν δεν συνέβαινε αυτή η αλλαγή θα έχαναν για τα καλά.

Έτσι, όλα τα εναπομείναντα παιχνίδια ακυρώθηκαν, καθώς δεν υπήρχε διακύβευμα στις υπόλοιπες θέσεις, σε μία εξέλιξη που αποδεικνύει ότι μάλλον οι διοργανωτές δεν έκαναν τον καλύτερο προγραμματισμό για το καλεντάρι της επανέναρξης.

BREAKING NEWS: The massive game tonight that will decide the title in Romania will be played using a final's rules!!! In case of a draw after 90 minutes, there will be extra time, then penalties!!! Incredible end to the season! Madness! pic.twitter.com/cf581fMBNB

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 3, 2020