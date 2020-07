Πόρτο: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στους δρόμους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος (vids)

Οι «δράκοι», μετά από ένα χρόνο, επέστρεψαν στην κορυφή και πανηγύρισαν το 29ο πρωτάθλημα τους και δεύτερο τα τελευταία τρία χρόνια. Τόσο οι παίκτες όσο και οι οπαδοί της ομάδας, πανηγύρισαν έξαλλα αυτό το τρόπαιο.

Εξω από το «Εστάδιο ντο Ντραγκάο», είχε στηθεί πάρτι από νωρίς, καθώς οι φίλοι της ομάδας περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα, με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Πάντως η χαρά των χιλιάδων φιλάθλων της Πόρτο, ήταν τόση που αψήφησαν μέχρι και τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό.

Are these Porto fans? Where were they when we played them?

Felt like a home game at the Dragão. https://t.co/4vdLrmQrq8

— Michael Scarn (@WestEndBluenose) July 16, 2020