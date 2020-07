Τσέρνο Μόρε: Θετικοί στον κορονοϊό 16 ποδοσφαιριστές!

Η ομάδα από την πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Βουλγαρίας έκανε γνωστό πως όλοι οι παίκτες των οποίων τα τεστ βγήκαν θετικά, μπαίνουν σε καραντίνα, με την κατάσταση να γίνεται όλο και χειρότερη με την εξάπλωση της πανδημίας.

Ο Υπουργός Υγείας της χώρας, Κίριλ Ανανίεφ, διεμήνυσε πως θα διατάξει να διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών αν η καμπύλη της πανδημίας δεν παρουσιάσει πτώση και τεθεί υπό έλεγχο...

BREAKING: 16 players of Bulgarian top-flight side Cherno more have tested positive for Covid-19! They’re all under quarantine pic.twitter.com/MW6KZzGOHP

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) July 6, 2020