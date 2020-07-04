Γκούμας: «Ο Θεός μας επέλεξε να ζήσουμε αυτές τις στιγμές»!
Ο Γιάννης Γκούμας ως πρωταθλητής Ευρώπης το 2004 και προπονητής της Εθνικής Ελπίδων στάθηκε στις στιγμές που έζησε τότε μετά τον τελικό με την Πορτογαλία.
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Ο Γιάννης Γκούμας ως πρωταθλητής Ευρώπης το 2004 και προπονητής της Εθνικής Ελπίδων στάθηκε στις στιγμές που έζησε τότε μετά τον τελικό με την Πορτογαλία.