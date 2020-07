Είναι, πέραν πάσης αμφιβολίας, ο κορυφαίος Ισπανός τερματοφύλακας όλων των εποχών. Αν όχι απαραιτήτως βάσει προσόντων, σίγουρα βάσει τίτλων και καθοριστικής παρουσίας σε αυτούς, τόσο με την εθνική ομάδα, όσο και με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ίκερ Κασίγιας, περί ου ο λόγος, υπήρξε πολύτιμος και αρχηγός της Ισπανίας στις τρεις διαδοχικές επιτυχίες, με την ιστορική κατάκτηση κατά σειρά του Euro2008, του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010 και του Euro2012.

Με αφορμή την συμπλήρωση οκτώ ετών από την τελευταία επιτυχία (01/07), η ομοσπονδία ανέβασε ένα βίντεο - αφιέρωμα 41 δευτερολέπτων, στο οποίο ο Κασίγιας εμφανίζεται ελάχιστα και σε δύο καρέ, σαν να ήταν... συμπληρωματικός στην εν λόγω επιτυχία.

«Δεν ξέρω αν έκανα κάτι κακό στην εθνική ομάδα, αλλά αν είναι έτσι, ζητώ συγνώμη. Ποτέ δεν σας ξεχνώ, πάντα φίλαθλος της εθνικής μου ομάδας» ήταν η γεμάτη ειρωνεία και πίκρα ανάρτηση του Κασίγιας, στην οποία απάντησε ο πρόεδρος της Λίγκας, Χαβιέρ Τέμπας.

No sé si le he hecho algo malo a la @SeFutbol, pero si es así pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, siempre de mi Selección! #BuenasNochesATodos

— Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2020