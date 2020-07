Οι «διαμαρτυρόμενοι» παρουσίασαν τη νέα εμφάνισή τους με τη νέα συνεργασία που έχουν συνάψει με την εταιρεία Castore, στην οποία έχει ποσοστό των μετοχών ο Άντι Μάρεϊ.

Το βίντεο που έφτιαξε η ομάδα για την αποκάλυψη της φανέλας περιγράφει την ιστορία του πατέρα που περνάει τις αξίες της ομάδας και την αγάπη για τη φανέλα στον γιο του.

Αυτός με τη σειρά του κάνει το ίδιο στον δικό του γιο, περνώντας από γενιά σε γενιά την λατρεία για το ποδόσφαιρο και την Ρέιντζερς...

Δείτε το πανέμορφο βίντεο:

Introducing the 2020/2021 Home Jersey.

Find out more at https://t.co/qL7twwXG9E | #ANewEra pic.twitter.com/5UMTNTGmI2

— Rangers Football Club (@RangersFC) July 1, 2020