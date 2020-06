Ένας τραυματισμός στον αριστερό αστράγαλο έβαλε πρόωρο τέλος στην σεζόν του Ζερεμί Ματιέ και, κατ' επέκταση, στην ποδοσφαιρική του καριέρα, αφού ο Γάλλος αμυντικός της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας αποφάσισε, στα 36 του χρόνια, να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Εμφανώς συγκινημένος, ο άλλοτε διεθνής αμυντικός των Σοσό, Τουλούζ, Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, ο οποίος πέρυσι φλέρταρε με τον Ολυμπιακό, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των Λιονταριών για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του.

«Είναι δύσκολο να αποχαιρετώ έτσι. Ήθελα να παίξω στο σπίτι μας ένα τελευταίο ματς. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Απόλαυσα να φοράω αυτή την φανέλα, απόλαυσα να παίζω μαζί σας και το έκανα κάθε στιγμή» είπε ο Ματιέ, ευχόμενος στην τελευταία ομάδα της καριέρας του να κερδίσει όλα τα ματς μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και, ει δυνατόν, να αναδειχθεί πρωταθλήτρια την επόμενη σεζόν.

Στην καριέρα του, ο Ματιέ φόρεσε πέντε φορές την φανέλα της Εθνικής Γαλλίας και κατέκτησε ένα Λιγκ Καπ Γαλλίας (Σοσό), δύο πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας, ένα Champions League, ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης και ένα Μουντιάλ Συλλόγων (Μπαρτσελόνα), ένα Κύπελλο και δύο Λιγκ Καπ Πορτογαλίας (Σπόρτινγκ).

O zagueiro francês Jérémy Mathieu, sim aquele que jogou no Barça, anunciou o encerramento da carreira, após sofrer uma lesão grave no joelho esquerdo durante um treino no Sporting de Portugal clube onde estava atuando.

Segue o vídeo da despedida dos companheiros.

