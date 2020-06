Οι οπαδοί του Αγιαξ έφτιαξαν πανό για τον Ονάνα ώστε να τον πείσουν να μείνει (pic)

Ο Αντρέ Ονάνα, εκτός απροόπτου θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τον Αγιαξ. Οι ομάδες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον για την απόκτηση του είναι πολλές και μάλιστα η Παρί είναι αυτή τη στιγμή η πιο... ζεστή για τον εντάξει στο ρόστερ της.

Παρ' όλα αυτά οι οπαδοί του Αγιαξ, δεν θέλουν ο Καμερουνέζος πορτιέρε να αποχωρήσει από τον σύλλογο, καθώς τον θεωρούν ως μία από τις σημαίες της ομάδας, μετά τα τόσα χρόνια παρουσίας. Γι' αυτό το λόγο δημιούργησαν ένα μεγάλο πανό έξω από το σπίτι του Ονάνα ώστε να τον πείσουν να μείνει γι' ακόμα μία χρονιά στον Αγιαξ.

«Ονάνα σε παρακαλούμε μείνε γι' ακόμα ένα χρόνο», αναφέρει το σχετικό μήνυμα των οπαδών του Αίαντα.

Andre Onana, please one more year pic.twitter.com/re7P49gxQa

— F-SIDE (@FSideNL) June 22, 2020