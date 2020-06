Τον ίδιο και καλύτερο τρόπο ν' αποκτήσει νόημα η μέρα του καθενός και να ξυπνήσει για τα καλά, έχει ένα βίντεο με το ποδοσφαιρικό μεγαλείο του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο δημοφιλής λογαριασμός thesefootballtimes στα social media θέλησε να βρήκε τη λύση και για όσους δεν πίνουν καφέ, αλλά και για εκείνους που έχουν αργήσει και δεν έχουν καταφέρει ακόμανα πιουν την πρώτη πρωινή τους γουλιά.

Με αυτό το βίντεο, η μέρα γίνεται καλύτερη!

Coffee? No, ta. We’ll start our day with a handful of the finest free-kicks David Beckham scored on the continent, if you don’t mind. Caffeine, schmaffeine.

- @ChampionsLeaguepic.twitter.com/0nuO6eHvwN

— These Football Times (@thesefootytimes) June 23, 2020