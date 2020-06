Με ανακοίνωση της η UEFA, γνωστοποίησε την παράταση που δίνει στους συλλόγους για την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Οπως τονίζει, η 5η Οκτωβρίου είναι η τελευταία μέρα για να δηλωθούν οι ποδοσφαιριστές των ομάδων που θα συμμετέχουν στους ομίλους των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ετσι, κάλεσε όλες τις Ομοσπονδίες να υιοθετήσουν τη νέα τελική ημερομηνία για το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού.

2020/21 deadline for UEFA club competitions player registration – 6 October 2020.

As a result, the #UEFAExCo called on all member associations to adopt a harmonised end date to the upcoming summer transfer window, with this date set as 5 October 2020. pic.twitter.com/Q8lwtDygw8

— UEFA (@UEFA) June 18, 2020