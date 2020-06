Κασίγιας: «Αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία, γιατί... » (pic)

Ο θρυλικός τερματοφύλακας και νυν γκολκίπερ της Πόρτο, είναι πολύ πιθανό πλέον μέσα στο καλοκαίρι ν' ανακοινώσει το οριστικό φινάλε της καριέρας του.

Την Πρωτομαγιά του 2018 είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στην ενεργό δράση, εκτελώντας χρέη αθλητικού διευθυντή στους «δράκους» και θέτοντας υποψηφιότητα για την προεδρία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ισπανίας.

Έπειτα απ' όσα έχουν συμβεί, ωστόσο, θεώρησε σωστό ν' ανακοινώσει την απόσυρσή του από την διεκδίκηση του προεδρικού θώκου, αναφέροντας:

«Η κατάσταση σε επίπεδο κοινωνίας, οικονομίας και υγείας είναι τέτοια που κάνει την χώρα μας να υποφέρει αυτή τη στιγμή και αυτό κάνει τις εκλογές να έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Είναι ώρα να είμαστε ενωμένοι κι όχι διχασμένοι γιατί αυτό χρειάζεται και το ποδόσφαιρο και η κοινωνία μας.

Δεν κλείνω την πόρτα για το μέλλον, αλλά θέλω μια δίκαιη και με απόλυτη διαφάνεια διαδικασία που θα βγάλει κερδισμένο το ισπανικό ποδόσφαιρο και αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία...» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του.

OFFICIAL: Iker Casillas won't stand for the next RFEF elections. pic.twitter.com/8IKgRlttmS

— Rafał (@madridreigns) June 15, 2020