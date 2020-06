Οι Πορτογάλοι οπαδοί κατάφεραν να βρεθούν στην οροφή του «Ντραγκάο» για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Τετάρτης, άναψαν καπνογόνα και προσπάθησαν να φτάσει η φωνή τους μέχρι τον αγωνιστικό χώρο για να δώσουν ώθηση στους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους!

Μετά την παρουσία τους σε προπόνηση στην προετοιμασία για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και την συγκέντρωσή τους έξω από το γήπεδο της Φαμαλικάο, αυτή τη φορά οι ένθερμοι υποστηρικτές των «δράκων» ανέβηκαν στην οροφή του γηπέδου της δικής τους ομάδας!

Porto fans watching their game from the roof of their stadium last night... pic.twitter.com/6YCX2n6zLQ

— The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) June 11, 2020