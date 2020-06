Λέφσκι Σόφιας: Με 350 οπαδούς στο γήπεδο απέναντι στη Λουντογκόρετς (pic)

Μόλις το βουλγαρικό πρωτάθλημα επανεκκινήσει την προσεχή Παρασκευή, η Λέφσκι θα έχει την υποστήριξη 350+ οπαδών κι ας πρόκειται για τα χάρτινα ομοιώματά τους.

Όπως έγινε γνωστό, οι φίλοι της ομάδας έχουν ήδη πληρώσει το αντίτιμο και έχουν στείλει τις φωτογραφίες τους με τις οποίες θα ντυθούν οι εξέδρες στο ματς με την πρωτοπόρο Λουντογκόρετς!

UPDATE: 350 Levski fans have already paid & sent their pictures and will have their own figures for this Friday's game vs reigning champions and current league leaders Ludogorets which will mark the Bulgarian league's return to action https://t.co/mnMpgDszR7

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) June 1, 2020