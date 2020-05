Ζάλτσμπουργκ-Αούστρια Λούστεναου: Σε Drive-In είδαν στην Αυστρία τον τελικό Κυπέλλου (pics)

Ετσι, βρέθηκε τρόπος για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση. Κι αυτός δεν ήταν άλλος από το γνωστό... «Drive-in».

Fans watched today's Austrian Cup final between RB Salzburg and SC Austria Lustenau from their cars at a drive-in viewing.

RB Salzburg won 5-0 pic.twitter.com/6NCqbf4Xvb

— B/R Football (@brfootball) May 29, 2020