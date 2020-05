Ο 21χρονος μέσος της Τόρσχαβν ήταν ο σκόρερ των τεσσάρων από τα πέντε τέρματα που πέτυχε η ομάδα του (5-0) απέναντι στην Argja Boltfelag και έκανε χατ-τρικ με αριστοτεχνικές εκτελέσεις φάουλ!

Μάλιστα, το τρίτο γκολ από στημένη μπάλα ήρθε από μεγάλη απόσταση, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να μην καταφέρνει να σταματήσει την πορεία προς τα δίχτυα λόγω και της μικρής κόντρας που έγινε...

He really scored a hat-trick of free-kicks in 9 minutes

( via @2sporten)pic.twitter.com/JDvgAJPSLF

— B/R Football (@brfootball) May 28, 2020